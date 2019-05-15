Суд оставил фигурантов дела под стражей до конца июня

Заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, проходящий по делу о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", признал себя виновным. Об этом сообщила его адвокат, добивавшаяся освобождения своего подзащитного из СИЗО на время следственных действий.

"Вину признал, скрываться не намерен. У него есть ребенок-инвалид, в случае ареста семья остается без средств для существования", – рассказала юрист ТАСС.

Но судья Самарского областного суда решила жестко: фигуранты данного дела останутся под стражей до 29 июня.

Помимо Хуснутдинова, за решеткой остались также генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Последний, по словам судьи, единственный из фигурантов, кто написал явку с повинной.

Слушание по поводу ареста гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай еще не назначено.

Два других подозреваемых по делу о нефтепроводе "Дружба" – бывший владелец узла слива нефти в Самарской области Роман Трушев и экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко – объявлены в розыск. Известно, что Трушев, по крайней мере, до недавнего времени находился в Германии. В интервью "Коммерсанту" он заявил, что из обвиняемых намеренно делают "врагов народа". По решению суда, вынесенному в среду, 15 мая, Трушев и Ружечко арестованы заочно.

Дело о хищении и загрязнении нефти из трубопровода "Дружба" было заведено после того, как в середине апреля в Белоруссию поступило некачественное топливо из РФ. Следствие выявило, что загрязненное сырье попало в экспортный нефтепровод от частного предприятия в Самарской области. По предварительным данным, члены организованного преступного сообщества похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей, а чтобы скрыть недостачу, добавляли в сырье хлорсодержащее вещество.