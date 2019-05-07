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В деле об испорченной нефти найдены следы другого преступления

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Улики пытались скрыть с помощью скандала

Черное золото с опасными примесями оказалось в "Дружбе" неспроста. На фоне нефтяной шумихи вредители собирались утаить другое злодеяние.

Речь идет о ряде хищений, в результате которых в нефтяной сфере не досчитались порядка миллиона рублей – не меньше, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Под подозрением находятся шесть человек из числа руководства трех компаний: "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" и "Магистраль".

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске",

цитирует Петренко ТАСС. С прошлогоднего августа по апрель 2019-го они систематически воровали нефть. За это время им удалось украсть кругленькую сумму, о которой говорилось выше. Дабы не отвечать за свои махинации, подельники пошли ва-банк.

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

"В марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел cлива нефти, расположенный у села Никoлаевка Волжского района [Самарской области], была поставлена нефть, не oтвечающая требованиям ГОСТ, с дoбавлением в ее состав хлорсодержащих соединений",

– пояснила спикер СК. Прямиком сырье отправилось в нефтехранилище села Лопатино, оттуда – в систему магистрального трубопровода. Итогом "путешествия" стали вышедшие из строя 8 резервуаров парка "Лопатино". Похитители нефти ответят перед законом сразу по нескольким статьям. 

Дальнейший путь черного золота известен. Оно попало в трубопровод "Дружба", что привело к разбирательствам между Минском и Москвой.

Скандал с грязной нефтью обернулся для России серьезными потерями, отметил в начале мая президент Владимир Путин, напоминает URA.RU. О задержании подозреваемых в злодеянии ранее сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Свободная пресса"

Ксения АНДРЕЕВА
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