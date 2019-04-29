Черное золото может пойти потребителям в начале мая

Москва и Минск договорились, что чистая российская нефть начнет поступать по трубопроводу "Дружба" на белорусский НПЗ в городе Мозырь приблизительно 6 мая. Но есть шанс, что и раньше.

"В карте прописаны сроки, что, грубо говоря, нефть на завод желательно подать 4 мая, но до 6 мая. Все предполагается реализовать в рамках дорожной карты (по возобновлению транзита нефти)", – сообщил сегодня источник РИА "Новости" в нефтяной отрасли Республики.

Ранее в понедельник, 29 апреля, представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что соответствующая техническому регламенту стран ЕАЭС нефть дошла до границы с Белоруссией.





"Как планировалось, по состоянию на 12:00 нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", – цитирует "Интерфакс" Джуса.

Остается загадкой: если черное топливо уже добралось до Белоруссии, то зачем до 6 мая откладывать его пропуск далее потребителям.

Напомним, проблемы с качеством российской нефти концерн "Белнефтехим" обнаружил вечером 19 апреля. Компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. Оператор польского участка советской трубы PERN зафиксировал содержание органических хлоридов в российской нефти свыше 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации 10 мг/кг (ppm). В результате европейские страны одна за другой стали останавливать транзит и прием топлива из нефтепровода "Дружба".

В результате глава Минэнерго РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по российскому трубопроводу.

