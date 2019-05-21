Варшава требует от Москвы принять срочно решить ситуацию с поставками сырья

Польша хочет вытрясти с России денег за испорченную нефть, которая поставлялась через нефтепровод "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово", – цитирует его Reuters.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский попросил своего российского коллегу Александра Новака принять экстренные меры для того, чтобы восстановить нефтяные поставки, соответствующие стандартам. Кроме того, он потребовал возместить ущерб от энергоносителя низкого качества, сообщает пресс-служба польского ведомства.

В Минэнерго отметили, что польские НПЗ работают в штатном режиме благодаря поставкам черного золота по морю, так что перебои в работе им не грозят.