Обратно с любовью: Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн грязной нефти

Сумма компенсации Минску должны исчисляться сотнями миллионов долларов, заметил Александр Лукашенко

Из Белоруссии на российскую территорию было возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти.

Как сообщает РИА "Новости", она замещена качественной.

В заявлении концерна "Белнефтехим" отмечается, что " белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей".

Напомним, история с "грязной нефтью" возникла еще в апреле текущего года, когда в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.

После этого в "Транснефти" заявили, что нефть испортили специально. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что сумма компенсации должна исчисляться сотнями миллионов долларов.