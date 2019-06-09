Обратно с любовью: Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн грязной нефти

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Из Белоруссии на российскую территорию было возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти.
Как сообщает РИА "Новости", она замещена качественной.
В заявлении концерна "Белнефтехим" отмечается, что " белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей".
Напомним, история с "грязной нефтью" возникла еще в апреле текущего года, когда в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.
После этого в "Транснефти" заявили, что нефть испортили специально. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что сумма компенсации должна исчисляться сотнями миллионов долларов.
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