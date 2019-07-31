Киев боится повторения истории со сбитым малайзийским Boeing

Властям Незалежной не следует восстанавливать авиационное сообщение с "агрессором", поскольку с его стороны последуют новые провокации. Таким образом украинские политики отреагировали на петицию о возобновлении полетов в РФ, размещенную на сайте президента страны.



"Я бы рассматривал это (запрет авиасообщения) не как наказание граждан, а в качестве наказания, в первую очередь, российских авиакомпаний – они не могут получать прибыль. Это вынужденный санкционный шаг, чтобы обескрылить и остановить российский авиапром",

– заявил бывший депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза. Его слова приводит "Обозреватель".

По мнению экс-парламентария, данная мера направлена на усиление безопасности Украины и ее граждан. "Все помнят сбитый малайзийский Boeing в июле 2014 года. Так вот, согласно проведенным расследованиям, есть все основания полагать, что сбить хотели именно российский самолет с гражданами РФ для эскалации войны на Донбассе. И я не исключаю возможности, что Россия снова может прибегнуть к провокациям и шантажировать Украину возможными смертями со стороны как украинцев, так и россиян", – отметил он.

О восстановлении авиасообщения между Украиной и Россией в нынешних условиях и речи быть не может, считает народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Тому, кто хочет восстановить авиасообщение с РФ, я хочу порекомендовать изучить то, что происходило в Чехословакии во время революции 60-х гг., когда там высадился военный спецназ РФ. Это прямая и серьезная угроза Украине, когда под видом гражданской авиации в столице смогут высадиться военные спецподразделения РФ", ‑ сказал политик.

При этом он не видит угрозы в восстановлении железнодорожного сообщения с нашей страной. "Пассажиров в поездах можно проконтролировать, в то время как авиасообщение можно проконтролировать только на этапе вылета, то есть на территории другого государства", – сказал Арьев. Он также напомнил, что Украина связана европейскими соглашениями по транзитному сообщению.

Петиция о восстановлении регулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами ранее появилась на сайте президента Украины. Ее подписали несколько сотен человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения прошения властями страны. В РФ поддержали эту просьбу украинцев и заявили, что готовы к переговорам с Киевом о возобновлении полетов.