Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы испугались полетов в Россию

Фото: www.globallookpress.com
Киев боится повторения истории со сбитым малайзийским Boeing

Властям Незалежной не следует восстанавливать авиационное сообщение с "агрессором", поскольку с его стороны последуют новые провокации. Таким образом украинские политики отреагировали на петицию о возобновлении полетов в РФ, размещенную на сайте президента страны.

"Я бы рассматривал это (запрет авиасообщения) не как наказание граждан, а в качестве наказания, в первую очередь, российских авиакомпаний – они не могут получать прибыль. Это вынужденный санкционный шаг, чтобы обескрылить и остановить российский авиапром",

заявил бывший депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза. Его слова приводит "Обозреватель".

По мнению экс-парламентария, данная мера направлена на усиление безопасности Украины и ее граждан. "Все помнят сбитый малайзийский Boeing в июле 2014 года. Так вот, согласно проведенным расследованиям, есть все основания полагать, что сбить хотели именно российский самолет с гражданами РФ для эскалации войны на Донбассе. И я не исключаю возможности, что Россия снова может прибегнуть к провокациям и шантажировать Украину возможными смертями со стороны как украинцев, так и россиян", – отметил он.

О восстановлении авиасообщения между Украиной и Россией в нынешних условиях и речи быть не может, считает народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Фото: www.globallookpress.com

"Тому, кто хочет восстановить авиасообщение с РФ, я хочу порекомендовать изучить то, что происходило в Чехословакии во время революции 60-х гг., когда там высадился военный спецназ РФ. Это прямая и серьезная угроза Украине, когда под видом гражданской авиации в столице смогут высадиться военные спецподразделения РФ", ‑ сказал политик.

При этом он не видит угрозы в восстановлении железнодорожного сообщения с нашей страной. "Пассажиров в поездах можно проконтролировать, в то время как авиасообщение можно проконтролировать только на этапе вылета, то есть на территории другого государства", – сказал Арьев. Он также напомнил, что Украина связана европейскими соглашениями по транзитному сообщению.

Петиция о восстановлении регулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами ранее появилась на сайте президента Украины. Ее подписали несколько сотен человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения прошения властями страны. В РФ поддержали эту просьбу украинцев и заявили, что готовы к переговорам с Киевом о возобновлении полетов.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей