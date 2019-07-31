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Иск "Нафтогаза" объяснили признанием Крыма российским

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВзрыв в Крыму обрадовал украинцев
Украинская сторона расписалась в бессилии

Киев гнет старую линию. С одной стороны, ждет от Москвы продления транзитного договора, с другой – судится с ней по поводу неисполнения прежних соглашений. Совмещение таких вроде бы несовместимых вещей – суть политики как прежнего, так нынешнего украинского руководства, отмечает политолог Андрей Иванов.

Комментируя сообщение НАК "Нафтогаз" о новом требовании взыскать с России ущерб за потерю активов в Крыму, эксперт указал, что это лишь способ Украины подогреть градус конфликта, чтобы иметь рычаг давления на Европу.

"К сожалению, при новом президенте Зеленском мы видим продолжение старой политики", – сказал Иванов в интервью РИА ФАН.

Фото: www.globallookpress.com

При этом эксперт указал, что мир не стоит на месте. Транзитному маршруту газа из РФ через Украину скоро появится альтернатива – "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Что касается нового иска, то тут еще интереснее:

"Если "Нафтогаз" подает иск на компенсацию за собственность в Крыму, то в Киеве решили фактически признать Крым российским", - сделал вывод политолог.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" подал заявление в третейский суд Гааги с требованием обязать Россию выплатить украинской стороне 5 млрд долларов за активы, которые остались в Крыму.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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