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Часть украинцев могут остаться без тепла этой зимой

Фото: pixabay.com
Терпение энергетической компании Незалежной лопнуло

Накопленные долги предприятий теплокомунэнерго перед "Нафтогазом Украины" – повод бить тревогу, ведь отопительный сезон не за горами. В компании предупредили о десяти должниках. 

Если они не рассчитаются, часть жителей Незалежной ждут суровые испытания этой зимой. Пострадают, в том числе, и добросовестные плательщики. 

Чем быстрее предприятия погасят свои обязательства, тем лучше, пригрозили в "Нафтогазе", ибо уже завтра, 1 августа, им придется самостоятельно отказаться от голубого топлива. 

"В случае невыполнения этого требования транспортировка и распределение природного газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРМ", 

 – отметили в пресс-службе компании, напомнив о связи своевременных расчетов с закупкой газа на льготных условиях.  

Ксения АНДРЕЕВА
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