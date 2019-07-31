Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраинских солдат отправили в Чернобыльскую зону
Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

В Сети появилась новость о взрыве в Евпатории. Будто бы ночью жители города услышали грохот.

Информацию по традиции растиражировали украинские СМИ, собрав, понятное дело, лишь интересующие их комментарии. В частности, о ЧП написало издание "Обозреватель", продублировав сообщения интернет-пользователей, которые приводят "Примечания", и добавив желчи от себя (орфография и пунктуация авторские).  

"Где-то возле нас рвануло... Я в районе катка, милиция пожарные промчались",

– приводит издание слова подписчицы группы в "ВК" "Подслушано Евпатория", опубликовав в своем материале твит известного украинского провокатора. 

"Вчера, около 23:00, большая часть оккупированной Евпатории содрогнулась от мощного взрыва... жители города гадают, что бы это могло быть", – вещает он. 

Между тем ясно как божий день, что, если бы взрыв произошел на самом деле, о нем бы уже отчитались в экстренных службах. 

"Эту учебную бомбу еще неделю назад обнаружили и убрали. Ну уж точно не вчера))) это уже желтая пресса включилась", – рассудила нелепый спор сознательная крымчанка. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Надо чаще встречаться: Лукашенко и Зеленский собрались в гости

Лидеры соседних стран прекрасно спелись

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей