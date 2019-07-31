Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

В Сети появилась новость о взрыве в Евпатории. Будто бы ночью жители города услышали грохот.

Информацию по традиции растиражировали украинские СМИ, собрав, понятное дело, лишь интересующие их комментарии. В частности, о ЧП написало издание "Обозреватель", продублировав сообщения интернет-пользователей, которые приводят "Примечания", и добавив желчи от себя (орфография и пунктуация авторские).

"Где-то возле нас рвануло... Я в районе катка, милиция пожарные промчались",

– приводит издание слова подписчицы группы в "ВК" "Подслушано Евпатория", опубликовав в своем материале твит известного украинского провокатора.

"Вчера, около 23:00, большая часть оккупированной Евпатории содрогнулась от мощного взрыва... жители города гадают, что бы это могло быть", – вещает он.

Между тем ясно как божий день, что, если бы взрыв произошел на самом деле, о нем бы уже отчитались в экстренных службах.

"Эту учебную бомбу еще неделю назад обнаружили и убрали. Ну уж точно не вчера))) это уже желтая пресса включилась", – рассудила нелепый спор сознательная крымчанка.

