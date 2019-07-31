Украинских солдат отправили в Чернобыльскую зону

Военным больше негде проводить учения

В городе Припять, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения, периодически проходят маневры Национальной гвардии Украины (НГУ). Об этом стало известно Deutsche Welle.

Сейчас на территорию официально пускают организованные группы туристов. Они-то и разглядели в стенах разрушающихся от времени домов следы от пуль и снарядов.

В пресс-службе Нацгвардии подтвердили проведение тренировок в Припяти и объяснили, что больше им негде обучать бойцов, так как специальных городских полигонов для этого на Украине нет.

"Реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе", – приводит DW ответ НГУ.

В Нацгвардии уверяют, что никакой опасности маневры не представляют: туристов в это время на территорию не пускают, а форму и оружие военнослужащих после учений проверяют на радиоактивность. Какое облучение получают при этом солдаты, в ведомстве не уточнили.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

