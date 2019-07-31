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Украинцы массово оседают в Польше

Фото: www.globallookpress.com
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К середине 2019 года действительный вид на жительство в соседней стране получили почти 200 тысяч граждан Незалежной

На первое полугодие текущего года действительные разрешения на проживание в Польше имеют почти 400 тыс иностранцев, половина из которых – украинские граждане. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

Отмечается, что полгода назад таких разрешений было 372 тыс., полтора года назад – 325 тыс., т.е. цифра неуклонно растет, пишет "Польское радио".

"В первой половине этого года больше всего прибыло граждан: Украины – 19,4 тыс. лиц (до 199 тыс.), Беларуси – 3 тыс. лиц (до 23 тыс.), Грузии – 1,3 тыс. лиц (до 4,1 тыс.), Индии – 800 человек (до 9,6 тыс.) и Непала – 500 человек (до 2 тыс.)", – сказал Дудзяк.

По его словам, поток иммигрантов в страну в основном дополняет потребности местного рынка труда.

В начале июля глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что количество трудовых мигрантов из Незалежной в эту Республику с 2014-го, ровно со времен "революции достоинства", выросло впятеро: с 300 тыс до примерно полутора миллиона. По информации консула, в основном украинцы заняты на простой физической работе: на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, трудятся на заводах и фабриках.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", – цитирует "Укринформ" Крысу.

По данным Research & Branding Group в настоящее время 3% граждан страны планируют трудиться за границей и не хотят возвращаться на родину, а 9% украинцев желают вернуться домой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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