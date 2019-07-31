Политик закрепил свой успех, однако не торопится сделать то, что обещал избирателям

Политолог и дипломат Богдан Безпалько считает, что президент Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

Эксперт напомнил, что Зеленский уже 2 месяца является главой Украины, однако так и не приступил к урегулированию конфликта в Донбассе, хотя это было одним из его предвыборных обещаний.

Кроме того, Зеленский внушил своим избирателям надежду на улучшение их материального положения, но никаких шагов для этого пока не предпринимается, отметил политолог.

"Единственное достижение, которое Зеленский действительно может записать себе как политик, это то, что его партия стала практически монополистом в парламенте. Он сумел свой президентский успех конвертировать в успех парламентский", –

подчеркнул Безпалько в разговоре с журналистами "Украины.ру".



На парламентских выборах партия "Слуга народа" Владимира Зеленского набрала свыше 43% голосов избирателей, обеспечив себе абсолютное большинство в Верховной раде, отмечает портал replyua.net.