Военнослужащие по найму устали от безденежья, недоедания и нехватки формы

Военное руководство Вооруженных сил Украины бьет тревогу – из армии массово бегут контрактники. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он обнародовал на свой странице в Facebook попавшие в его распоряжение документы Генштаба ВСУ, согласно которым скоро в Донбассе уже некому будет воевать.

Журавко выложил в соцсеть письмо под заголовком "Об оттоке военнослужащих по контракту с военной службы в Вооруженных силах Украины", направленное замначальником Генштаба генерал-майором Николаем Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, датированное 6 мая. Сразу отметим, что президент Владимир Зеленский 21 мая Муженко снял с должности.

"С начала 2019 года в Вооруженных силах Украины уволено с военной службы 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава (Сухопутные войска – 6227 чел.; Воздушные Силы – 1049 чел.; Военно-Морские Силы – 630 чел.; Десантно-штурмовые войска 522 чел.; Силы специальных операций – 147 чел.; остальные – 811 чел.), из которых 81% (7570 человек) не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта", – говорится в документе.

По приведенным цифрам видно, что отток военнослужащих по найму по сравнению с таким же периодом в 2018-ом значительно вырос: в прошлом году уволено 6316 человек, в том числе в связи с истечением срока контракта – 4289 человек (67,9%).





Экс-депутат подчеркивает, что в большинстве бегут из тех родов войск, которые задействованы в операции против восставшего Донбасса, а именно из Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, а также из ВМСУ.

Одной из причин массового оттока контрактников из армии называется сложная экономическая ситуация в стране.

"Повышенное в прошлом году денежное довольствие военнослужащих по контракту утратило конкурентоспособность. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата на Украине в марте 2019 г. превысила минимальное денежное обеспечение военнослужащих и составила 10 237 гривен. Денежная компенсация за поднаем жилья не покрывает реальной стоимости поднайма, а обеспечение новыми общежитиями требует длительного времени", – жалуется генерал-майор генералу армии.

По мнению автора поста, предпринимаемые руководством ВСУ меры для удержания в строю контрактников не помогут восстановить армию Незалежной. Журавко считает, что военнослужащие устали от плачевного состояния Вооруженных сил, где много "бандеровских формирований" и куда "набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов "широкого профиля".

"У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на "корпусе" тонущего корабля "Украина" не подлежат ремонту, тем более в бушующих волнах мирового кризиса", – резюмировал бывший нардеп.

Представители армий народных республик Донбасса неоднократно докладывали о плохом морально-психологическом состоянии украинских силовиков. Военнослужащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, что приводит к дезертирству и суицидам.

