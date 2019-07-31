Киев стягивает танки в Донбасс

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Вооруженные силы Украины продолжают наращивать запрещенное вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения.
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в районе поселка Золотое ВСУ разместили танки и минометы, передает телеканал RT.
"Зафиксировано прибытие двух танков Т-72. В этом районе выявлены новые позиции трех расчетов 82-мм минометов, расположенных на территории жилого домовладения", –
приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.
Офицер призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать запрещенное вооружение ВСУ и добиться его отвода.
Участники Контактной группы с осени 2014 г. свыше 20 раз объявляли о достижении соглашений по перемирию. Однако Киев неоднократно нарушал условия "режима тишины", открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны были быть отведены от линии соприкосновения.
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