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Киев стягивает танки в Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
Украина идет на нарушение Минских договоренностей

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать запрещенное вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения. 

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в районе поселка Золотое ВСУ разместили танки и минометы, передает телеканал RT.

"Зафиксировано прибытие двух танков Т-72. В этом районе выявлены новые позиции трех расчетов 82-мм минометов, расположенных на территории жилого домовладения", –

приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.

Офицер призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать запрещенное вооружение ВСУ и добиться его отвода.

Участники Контактной группы с осени 2014 г. свыше 20 раз объявляли о достижении соглашений по перемирию. Однако Киев неоднократно нарушал условия "режима тишины", открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны были быть отведены от линии соприкосновения.

Валентина МАЙОРОВА
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