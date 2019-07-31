Весенняя авария вышла боком российской компании

"Транснефть" выплатила свыше €2,3 млн "Укртранснафте" в качестве компенсации за некачественную нефть, попавшую в нефтепровод "Дружба" в середине апреля текущего года. Как сообщает в своем Facebook украинская компания, это лишь часть от ожидаемой суммы ущерба.

В "Укртранснафте" отметили, что полученных средств хватило на то, чтобы покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой перекачки черного золота по украинской части трубы в апреле.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Минске констатировали, что из-за аварии на "Дружбе" до 0,5% в апреле-июне в годовом измерении замедлился рост экономики Белоруссии.

Приостановка поставок нефти, а следовательно и экспорт продукции местных нефтеперерабатывающих заводов привела к "существенному снижению чистого экспорта товаров и услуг по итогам II квартала и стало значимым фактором замедления экономического роста в отчетном периоде", сообщает Национальный банк Белоруссии.

Напомним, 19 апреля в нефтепроводе "Дружба" обнаружено загрязнение российской нефти хлорорганикой, разъедающей трубы и оборудование. С 24 апреля приостановлен транзит черного топлива в Европу. Поставки были возобновлены по всем направлениям 9 июня. В Минске также ждут компенсаций от российской стороны и готовят свою оценку прямых и косвенных убытков.

