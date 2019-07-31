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Зеленского возмутил прием в Черкассах

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной продолжает строго инспектировать регионы

Плохие дороги и отсутствие контакта с избирателями – две этих проблемы сильнее всего взволновали украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего в Черкасскую область.

Как только Зеленский начал здороваться, возникла проблема допуска в зал Черкасского областного совета, сообщает телеканал "112. ua". Оказалось, что местный прокурор пустил людей на встречу с лидером украинцев по заранее составленным спискам. Глава государства остро отреагировал на вставшие перед ним вопросы.

"А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?" –

поинтересовался Зеленский.

Новость о том, что прокурор области Сергей Овчаренко берет взятки, президента тоже не впечатлила.

"А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области", –

отреагировал Зеленский.

Он добавил, что новый Генеральный прокурор Украины, которого утвердит обновленная Верховная рада, должен будет заменить всех прокуроров, отмечает "Свободная пресса".

Президент также резко раскритиковал депутатов облсовета, указав, что во вверенном им регионе очень плохие дороги, а взлетно-посадочную полосу аэропорта нужно отремонтировать.

Когда одна из журналисток попыталась подарить президенту его же гипсовый бюст, Зеленский отказался.

Под горячую руку украинского лидера ранее попадали чиновники в Николаеве и Борисполе.

Валентина МАЙОРОВА
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