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Зеленский предложил главам городов своими "Тойотами" погашать долги украинцев за газ

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Лидер Незалежной обещал народу тепло в предстоящую зиму

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Смелу (Черкасская область) предложил и.о. мэра Виктору Федоренко продать свой автомобиль "Тойота" для погашения долгов города за теплоснабжение. Очередной феерический диалог шестого лидера нации произошел на совещании с местными властями.

На заседании выяснилось, что жители Смелы платят за услуги ЖКХ, однако город все равно имеет задолженность, поскольку городское руководство взяло на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и никак не в состоянии справиться с оплатой. Сумма задолженности – 3 млн гривен.

Зеленский спросил у Федоренко, есть ли у него в наличии автомобиль и какой он марки. Тот ответил, что владеет "Тойотой". Глава государства тут же посоветовал ему "продать авто и оплатить часть долга". Диалогом президента с и.о.мэра можно насладиться на YouTube-канале "LandNews Украина" примерно с 33 минуты, причем оппоненты периодически переходят на родной для них русский язык:

Зеленский: "Я спрашиваю, чьи эти обязанности?"

Федоренко: "Смелянского горсовета"

Зеленский: "Вы же глава?"

Федоренко: "Я секретарь горсовета. Исполняю обязанности, да"

Зеленский: "Какая машина у вас?"

Федоренко: "В смысле?"

Зеленский: "Машина. В смысле автомобиль".

Федоренко: "Автомобиль – Тойота".

Зеленский: "Продайте "Тойоту" и на часть долга я думаю хватит".

В этом моменте раздались бурные аплодисменты в зале.

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Как передает агентство УНИАН, президент гарантировал, что предстоящей зимой в Смела в домах жителей будет тепло.

"Мы, со своей стороны, гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы все обязательно сделаем, как вернемся в Киев", – подчеркнул пан Зеленский.

При этом украинское издание напоминает, что сезон 2018-2019 прошел для смельчан (и, кстати, не только для них) с большими трудностями. Из-за отсутствия отопления в городе даже вводили чрезвычайное положение.

Бывшему комику сейчас бы не по украинским закоулкам ездить, а напрямую выйти на диалог с Россией. И чем раньше, тем лучше для граждан Незалежной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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