Порошенко умоляет американцев спасти от преследования Зеленского

Находясь в бегах, политик не теряет времени зря

Экс-президент Петр Порошенко сбежал из страны и на время засел в Турции. В Стамбуле он встретился с американскими лоббистскими компаниями, у которых попросил защиту от уголовных дел. Об этом рассказали журналисты издания "Вести Украина".

Отмечается, что политик осознал серьезность уголовных дел, возбужденных против него, и теперь пытается избежать наказания.

"У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР, достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста",

– сказал один из источников издания.

При этом украинский политолог Алексей Якубин считает, что Порошенко может пойти по пути Саакашвили. По его словам, политик уедет в Лондон, где проживает часть его окружения. Однако такое действие значительно усложнит публичную защиту бизнес-активов экс-президента на Украине, передает телеканал "360".

В Незалежной против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Его обвинят в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, в неуплате налогов, а также в легализации преступных доходов, напоминает РИА ФАН.

Ранее политик неожиданно покинул страну вместе с семьей и отказался от государственной охрану, уточняет "Свободная Пресса".