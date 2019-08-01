Весело живем: депутаты "Слуги народа" устроили реалити-шоу

Верховная рада стала посмешищем в глазах других стран

Избранные нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа" дали всему миру новый повод посмеяться над Украиной. Так считает представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Колтунович.

Комментируя открывшуюся в санатории в Трускавце "Школу Зе!депутата", где украинские специалисты в области экономики и госуправления должны за неделю обучить парламентариев от "Слуги народа" основам госбезопасности и обороны, макроэкономике, налогообложению и т.д., Колтунович отметил, что это похоже на комический спектакль, а не на реальную политику.

"Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. … Но, если говорить серьезно, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент", - заявил политик в эфире NewsOne.

По мнению Колтуновича, у Украины много проблем, но все их можно решить, если только заниматься делом, а не играть и веселиться.

Впрочем, еще советский вождь Владимир Ленин утверждал, что каждая кухарка способна управлять государством. Нынешний состав Рады, действительно, собрался на редкость непрофессиональный. Большая часть кресел отошла представителям "Слуги народа", которые ранее никак не были связаны с политикой. Но, по данным "24 канала", их учат сейчас с 8.30 до 21.30 лучшие лекторы страны.

Может, после такого интенсивного курса нардепы станут глубже понимать, что и как нужно делать, чем те, кто десятилетиями протирал штаны в Раде, переходя из состава в состав и доведя Незалежную до нынешнего состояния.