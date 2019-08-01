Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Весело живем: депутаты "Слуги народа" устроили реалити-шоу

Фото: www.globallookpress.com
Верховная рада стала посмешищем в глазах других стран

Избранные нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа" дали всему миру новый повод посмеяться над Украиной. Так считает представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Колтунович.

Комментируя открывшуюся в санатории в Трускавце "Школу Зе!депутата", где украинские специалисты в области экономики и госуправления должны за неделю обучить парламентариев от "Слуги народа" основам госбезопасности и обороны, макроэкономике, налогообложению и т.д., Колтунович отметил, что это похоже на комический спектакль, а не на реальную политику.

"Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. … Но, если говорить серьезно, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент", - заявил политик в эфире NewsOne.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению Колтуновича, у Украины много проблем, но все их можно решить, если только заниматься делом, а не играть и веселиться.

Впрочем, еще советский вождь Владимир Ленин утверждал, что каждая кухарка способна управлять государством. Нынешний состав Рады, действительно, собрался на редкость непрофессиональный. Большая часть кресел отошла представителям "Слуги народа", которые ранее никак не были связаны с политикой. Но, по данным "24 канала", их учат сейчас с 8.30 до 21.30 лучшие лекторы страны.

Может, после такого интенсивного курса нардепы станут глубже понимать, что и как нужно делать, чем те, кто десятилетиями протирал штаны в Раде, переходя из состава в состав и доведя Незалежную до нынешнего состояния.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Далеко и надолго": из Крыма ушли все туристы

Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих

Малайзия теряет терпение из-за расследования крушения MH17

У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей