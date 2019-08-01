Спецпошлины на импорт топлива принесут Незалежной миллиарды гривен

С 1 августа на Украине вступили в силу пошлины на российский сжиженный газ и дизельное топливо, поставляемое по трубопроводам. Решение об этом кабмин страны принял в июле, обосновав его необходимостью ликвидировать несправедливость. Дескать, слишком большую выгоду имеют продавцы и поставщики этой продукции.

"Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну",

– приводит ТАСС пояснение Андрея Геруса – представителя президента Владимира Зеленского в правительстве Украины.

По подсчетам властей, прибыль от введения данных спецпошлин составит около 2 млрд гривен ($77 млн) в год. В Киеве уже придумали, куда направят эти деньги, – на поддержку малоимущих.

Вот только оптимизм новых украинских властей разделяют не все. Крупнейший поставщик российского топлива на Украину – компания Wexler Group объявила о прекращении с 1 августа закупок дизеля в РФ. Как объяснили предприниматели, после введения спецпошлин заниматься поставками дизтоплива из РФ стало невыгодно. В будущем компания пообещала найти источники в других странах. А пока украинские аграрии на грани кризиса. В разгаре уборка урожая, а с топливом для сельскохозяйственной техники возникли перебои.