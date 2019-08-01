Одиозный политик пообещал очистить страну от "зеленой чумы"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и мэр Киева Виталий Кличко выступят единым фронтом против президента страны. Об этом предводитель радикалов заявил в видеообращении, опубликованном накануне в его странице в Facebook.



"У меня для вас есть прекрасная новость. Для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко, законноизбранному мэру Киева, объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал большой палец",

‑ объявил Ляшко.

Политик также предложил представителям других политических сил присоединиться к ним с Кличко. Это сделает их сильнее и позволит "защитить Украину", пояснил радикал. Свое обращение он закончил словом "берегись!", которое было адресовано неизвестно кому.

Руководитель офиса главы государства Андрей Богдан иронично отреагировал на пламенную речь Ляшко. "Мда. Шо делать?" – написал он в Facebook, прикрепив ссылку на видеоролик.

Ранее стало известно, что Зеленский собирается уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а затем разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления, хотя в законе "О столице" указано, что глава КГГА и мэр Киева ‑ это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Тем не менее Конституционный суд ранее обязал главу государства назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.