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Украинские радикалы объединились ради свержения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Одиозный политик пообещал очистить страну от "зеленой чумы"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и мэр Киева Виталий Кличко выступят единым фронтом против президента страны. Об этом предводитель радикалов заявил в видеообращении, опубликованном накануне в его странице в Facebook.

"У меня для вас есть прекрасная новость. Для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко, законноизбранному мэру Киева, объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал большой палец",

объявил Ляшко.

Политик также предложил представителям других политических сил присоединиться к ним с Кличко. Это сделает их сильнее и позволит "защитить Украину", пояснил радикал. Свое обращение он закончил словом "берегись!", которое было адресовано неизвестно кому.

Олег Ляшко. Фото: www.globallookpress.com

Руководитель офиса главы государства Андрей Богдан иронично отреагировал на пламенную речь Ляшко. "Мда. Шо делать?" – написал он в Facebook, прикрепив ссылку на видеоролик.

Ранее стало известно, что Зеленский собирается уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а затем разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления, хотя в законе "О столице" указано, что глава КГГА и мэр Киева ‑ это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Тем не менее Конституционный суд ранее обязал главу государства назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.

Андрей ФИЛАТОВ
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