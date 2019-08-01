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Тайное желание: на Украине присматриваются к Ростову-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве хотят присвоить российский город

Соратник президента Незалежной Жан Беленюк слова из гимна страны понял буквально. Будущий "Слуга народа" размечтался об украинском Ростове-на-Дону. В результате стал жертвой острот с российской стороны в лице знающей толк в игре слов телеведущей Ольги Скабеевой. 

Так, ныне депутат, а в прошлом серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Беленюк интерпретировал по-своему строчку из гимна "от Сана до Дона". Ответив, что она посвящена Украине, политику из мира спорта нужно было остановиться.

Но он продолжил. Далее олимпиец решил блеснуть эрудицией и заявил, что Дон протекает через Ростов-на-Дону. Озвучив перед названием города определение "украинский", Беленюк подчеркнул, что это и есть его желание.

"Спортсмен олимпийский, он практически призер-чемпион, серебро Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика", – подколола гуру географии Скабеева в эфире телепередачи "60 минут". 

Своим высказыванием парламентарий заслужил сравнение с известным словоблудом, мэром Киева Виталием Кличко (орфография и пунктуация сохранены).

"Как же они примитивны, или он пытается набрать побольше "балов" чем Кличко?", – отметил читатель РИА "Новости".   

Ироничную риторику Скабеевой продолжили и другие комментаторы.

"Жан имя какое то не славянское..француз что ли", "Жан Бенелюк просто недоговорил, что Ростов– на-Дону он мечтает присоединить к Африке. Господи, вот дожили, что на часть России теперь претендуют и господа из солнечного Сомали", – с юмором написали они. 

Ксения АНДРЕЕВА
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