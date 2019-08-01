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На Украине начались отключения электричества из-за долгов

Фото: www.globallookpress.com
Люди остаются без света и воды

Энергетики Незалежной отчаялись дождаться решения проблем с задолженностями со стороны поставщиков услуг населению и предприятиям и приступили к решительным мерам. Так, в городе Лисичанск Луганской области от электроснабжения 31 июля отключили насосную станцию.

"Без водоснабжения осталась часть города – около 13 тыс. абонентов", – отрапортовала Служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По аналогичной причине пришлось остановить работу на шахтах подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Фото: pixabay.com

"На шахтах госпредприятия "Торецкуголь" отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевый подъем, что делает невозможной добычу угля",

написал в Facebook представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус. Он указал, что в результате без работы остались 2,7 тыс.человек, и обвинил Министерство энергетики Незалежной в "отсутствии интереса к решению проблемы".

Ранее горняки Луганской области Украины отказывались выходить на поверхность, опасаясь, что из-за отключения электроэнергии шахту затопит, и они лишатся места работы.

Николай ВИКТОРОВ
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