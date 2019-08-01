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Если Россия откажется от транзита газа по украинской
территории, ей придется выплатить Незалежной компенсацию. Об этом заявил глава
украинского государственной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt топ-менеджер энергетической компании заявил о том, что украинская сторона обратится в суд за компенсацией в том случае, если "Газпром" откажется от переговоров о продлении транзитного соглашения. Пока что все говорит о том, что договариваться Москва не хочет: в январе Россия даже не прислала своих представителей для подготовки трехсторонней встречи по газовому вопросу.
По мнению Коболева, у Киева очень высокие шансы выиграть дело против российского концерна. При этом "Газпром" будет вынужден заплатить, так как многие его активы находятся за границей. В случае отказа от выплат на них может быть наложен обеспечительный арест, пояснил глава "Нафтогаза".
Коболев заявил, что сильно сомневается в том, что после завершения "Северного потока – 2" Россия продолжит прокачивать газ в Германию через Украину. Поэтому Киев так решительно выступает против реализации данного проекта. Если Незалежная лишится транзита, она потеряет 2,5% ВВП, так что за транзит "Нафтогаз" готов бороться до последнего.
Представитель Незалежной указал, что в русском и немецком языках дать обещание и сдержать его ‑ это две разные вещи. Хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было.
На днях Коболев также говорил о том, что с введением в строй "Северного потока – 2" украинская труба превратится в кучу никому не нужного металлолома. "Давайте будем честными: если не будет масштабных объемов транспортировки российского газа, то, я думаю, во время каденции господина Путина вряд ли какое-то альтернативное применение украинской ГТС будет возможно", ‑ констатировал глава "Нафтогаза".
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