Украина будет добиваться возмещения ущерба за потерю отчислений

Если Россия откажется от транзита газа по украинской территории, ей придется выплатить Незалежной компенсацию. Об этом заявил глава украинского государственной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.



В интервью немецкому изданию Handelsblatt топ-менеджер энергетической компании заявил о том, что украинская сторона обратится в суд за компенсацией в том случае, если "Газпром" откажется от переговоров о продлении транзитного соглашения. Пока что все говорит о том, что договариваться Москва не хочет: в январе Россия даже не прислала своих представителей для подготовки трехсторонней встречи по газовому вопросу.

По мнению Коболева, у Киева очень высокие шансы выиграть дело против российского концерна. При этом "Газпром" будет вынужден заплатить, так как многие его активы находятся за границей. В случае отказа от выплат на них может быть наложен обеспечительный арест, пояснил глава "Нафтогаза".

Коболев заявил, что сильно сомневается в том, что после завершения "Северного потока – 2" Россия продолжит прокачивать газ в Германию через Украину. Поэтому Киев так решительно выступает против реализации данного проекта. Если Незалежная лишится транзита, она потеряет 2,5% ВВП, так что за транзит "Нафтогаз" готов бороться до последнего.

Представитель Незалежной указал, что в русском и немецком языках дать обещание и сдержать его ‑ это две разные вещи. Хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было.

На днях Коболев также говорил о том, что с введением в строй "Северного потока – 2" украинская труба превратится в кучу никому не нужного металлолома. "Давайте будем честными: если не будет масштабных объемов транспортировки российского газа, то, я думаю, во время каденции господина Путина вряд ли какое-то альтернативное применение украинской ГТС будет возможно", ‑ констатировал глава "Нафтогаза".