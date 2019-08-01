Опасное перемирие: ВСУ открыли огонь по расслабившимся жителям Донбасса

Ополченцы на провокацию не поддались

Подконтрольные Киеву военнослужащие атаковали позиции Народной милиции ЛНР вопреки действующим договоренностям о прекращении огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий в четверг, 1 августа.

"Сегодня в 13.25 преступники из 54-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Золотое-5", – цитирует Осадчего РИА "Новости.

По мнению представителей ЛНР, украинская сторона пыталась спровоцировать ополченцев на ответные действия, чтобы потом обвинить в нарушении мирного соглашения. Но коварный план не сработал.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага", – подчеркнул Осадчий.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Очередной режим прекращения огня в Донбассе официально начал действовать с 00.01 мск 21 июля. Однако, по данным ополченцев, силовики ВСУ реально стали воздерживаться от боевых действий с 22 июля.