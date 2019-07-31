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На Украине нашли решение, как уладить вооруженный конфликт на юго-востоке страны. Единственно верный выход, по мнению первого заместителя генерального прокурора Незалежной Николая Голомши, в "милитарном пути".
"Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, колаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Голомши, государство, где количество жертв превышает 15 тысяч, не может себе позволить переговоры с Россией, уточняет НСН. А внутренняя и внешняя политика Незалежной, полагает он, "требует большей жесткости". К этому первый замгенпрокурора и призывает киевскую власть.
Война в Донбассе началась в 2014 году на фоне государственного переворота, напоминает "URA.RU". О своей независимости объявили в Донецкой и Луганской областях, провозгласив себя народными республиками.
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