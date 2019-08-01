"Шоколадный король" пытается найти убежище у Эрдогана

Появившаяся в соцсетях информация о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко эмигрировал в Турцию, где уже встретился с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выпросить у него "убежище за инвестиции", соответствует действительности. Об этом сообщил бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

По его мнению, для турецкого президента ситуация с хозяином "Рошена" – это всего лишь игра.

"Эрдоган не может не понимать, что Порошенко в Турции для России (а потенциально и для Украины) – это то же самое, что (исламский проповедник Фетхулла) Гюлен в Америке для самого Эрдогана. То есть постоянный источник раздражения, который будет вносить диссонанс в двусторонние отношения. И как вы думаете, что выберет умный президент страны: огромный внешний рынок для своих товаров или инвестиции загнанного в угол бывшего президента Украины? О тож! А тут еще вопросы региональной безопасности, военного сотрудничества и т.д. Так что, еще раз, все это для Эрдогана – игра", – написал в своем Telegram-канале Казаков.

Он сравнил положение Порошенко с загнанной крысой, которой и броситься уже не на кого.

Также эксперт уверяет, что в декабре 2016 года в Москву и Вашингтон тогда еще в статусе президента страны Петр Алексеевич отправлял гонцов, которые должны были заручиться гарантиями безопасности для него лично, семьи и его капиталов "в случае, если он выходит (и выводит Украину) из войны". Якобы эти люди смогли добраться лишь "до среднего уровня чиновников Кремля и Белого Дома", однако вернулись "не солоно хлебавши".

"Ни Трамп, ни европейские лидеры, ни Эрдоган, ни даже Канада ... не дадут Порошенке гарантии безопасности, так как он слишком токсичен. Трамп может разрешить допросить Порошенку (но лучше на территории третьей страны), чтобы получить новые аргументы в предвыборной борьбе, но потом скажет бывшему украинскому президенту "давайдосвиданья"", – заметил Казаков.

Европейцам же с "шоколадным королем" не разрешит иметь дело Вашингтон, поэтому единственный шанс для Порошенко "уйти в глухую тень" – это "какая-нибудь из монархий Залива", резюмировал эксперт.

О том что в Стамбуле 28 июля состоялась встреча экс-президента Незалежной и Эрдогана сообщил сегодня ранее Telegram-канал "Легитимный". По сведениям автора поста, лидер Турции "подтвердил, что в случае уголовного преследования Порошенко со стороны новых властей Украины, а также при возникновении риска объявления его в международный розыск и экстрадиции из Испании Эрдоган протянет "руку помощи", приняв семью экс-президента Украины и обеспечив ей необходимые гарантии".

По данным канала, запасной турецкий аэродром украинский конфетный барон согласовал с Анкарой за три недели до своего визита.

"Наш источник сообщает, что в 2016-2018 гг. Петр Порошенко принял самые активные усилия по замещению трафика российских туристов в Турции – туристами украинскими", – говорится в сообщении.

Помимо этого, лично он и его окружение активно инвестировали в гостиничный сектор в Анталии и Бодруме, что якобы высоко оценил Эрдоган.

