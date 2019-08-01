Бывший глава Незалежной лично писал текст вместе с канцлером Германии

Петр Порошенко признался, что Минские соглашения созданы при его непосредственном участии. Вот только заявление экс-лидера украинцев вызвало смех у пользователей Сети.

"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель... Мы вдвоем писали",

– цитирует Порошенко издание "Украинская правда", опубликовавшее интервью со "сбежавшим" из страны политиком.

Компанию ему якобы составила Ангела Меркель, а вопрос соглашений решался на саммите НАТО в Уэльсе, а не в Минске. Как пишет издание "Царьград", эксперты и интернет-пользователи усомнились в правдивости заявления Порошенко.

"А кто диктовал?", "Петрушка решил повеселить германцев", "Причем Меркель была стенографисткой", "Чукча не читатель, однако, чучка – писатель", "Врет поросенок, как дышит", "Закусывать надо, Петя", "Так вот почему он не выполнял Минские соглашения. "Я же их написал,значит все, я закончил свою часть работы над Минскими соглашениями. Теперь пусть другие выполняют мои указания", "Алкоголь-враг разума!", "Надо меньше пить", – прокомментировали слова Порошенко интернет-пользователи.

В 2015-м состоялась встреча "нормандской четверки", которая длилась 15 часов. В результате переговоров были подписаны Минские соглашения, предусматривавшие прекращение огня в Донбассе, принятие закона об особом статусе региона, местные выборы и возвращение региона под контроль Киева. При Порошенко Украина так и не выполнила соглашения.