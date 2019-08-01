Трехсторонние переговоры намечены на середину сентября

Москве и Киеву предложено подписать новый контракт по транзиту российского газа с 2020 года на 10 лет. С инициативой выступила Еврокомиссия. Эта тема станет главной на предстоящих 16 сентября трехсторонних переговорах в формате министерств между Россией, Украиной и ЕК.

"Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры", – сообщил сегодня ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Данную информацию подтверждают и в Киеве. При этом, как заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, российская сторона пока еще не назвала своих представителей на переговорах.

Также он предположил, что Москва не станет поставлять газ в Европу через Украину после запуска "Северного потока-2".

"Пообещать что-то, а затем сдержать это – две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", – отметил пан Коболев.

То, что в Евросоюзе давно носятся с идеей добиться от РФ перезаключения договора на транзит по Незалежной сроком на 10 лет, стало известно еще нынешней весной устами все того же Шефчовича. Однако Россия уже высказала свою позицию, что готова рассматривать только продление действующего контракта сроком на один год. Об этом говорил на днях глава Минэнерго Александр Новак.

