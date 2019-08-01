Несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру, в стране сложилась катастрофическая ситуация

На Украине промышленное производство при нынешних темпах роста сможет выйти на уровень 2013 г. лишь к 2060 году.

Об этом 1 августа заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин. По словам парламентария, в этом году темпы восстановления упали по сравнению с прошлогодними в 6 раз, с 3% до 0,5%. При этом Левочкин добавил, что пока конъюнктура на внешних рынках благоприятна для Незалежной, отмечается на сайте партии.

"За 5 лет власть смогла только разрушить созданное ранее. Восстанавливать придется правительству, которое изберет новый парламент. Это сложная задача",-

подчеркнул Левочкин.



О падении промышленности на Украине ранее заявил и глава политсовета этой партии Виктор Медведчук. Так, в мае 2019 г. промышленное производство в стране снизилось на 0,5%, а в июне ‒ уже на 3,7%. Годом ранее этот показатель составлял 2,3%, напоминает РИА "Новости".

