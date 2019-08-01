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Зеленский назначил руководителем Госуправления делами бывшего КВНщика

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПосыпалась команда: глава Офиса Зеленского покидает пост
Завхозом президента стал родственник депутата из "Слуги народа" и основателя "Лиги смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил сегодня главой Государственного управления делами Сергея Борзова, своего "соратника" по играм в КВН. В соцсетях и СМИ уже припомнили президентскому завхозу его кавээновское прошлое, бизнес родственников и коррупционный хвост времен пятого главы государства Петра Порошенко.

"До начала политической карьеры он длительное время возглавлял команды КВН "Винницкие перцы" и Сборная Украины, а жена Ирина Борзова – кандидат-мажоритарщик в Верховную раду от партии Зеленского "Слуга народа", – пишет Telegram-канал "Разведчик".

Автор поста отмечает, что отец супруги Борзова Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха". Эта компания образовалась, отколовшись после начала боевых действий в Донбассе в 2014 г. от "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), которую он возглавлял с 1999-го по 2013 год.

По информации "Разведчика" и украинских СМИ, вместе с отцом Ирина также владеет ООО "Профіль-Н", которое зарегистрировано по российским законам в Судаке, а значит платит налоги в бюджет "страны-агрессора". Эта компания занимается деятельностью ресторанов.

Фото: www.globallookpress.com

"Сергей Борзов не новичок на государственный службе – в 2014 году он был назначен президентом Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами, а в 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 г. он был временно исполняющим обязанности руководителя этого управления", – сообщает автор поста.

А на Telegram-канале "цибуля" указали на коррупционное прошлое бывшего КВНщика.

"В частности, Борзов отжал в свою собственность государственную квартиру за 10 лимонов (десять млн. грн), а также занимался распределением элитной недвижимости нужным людям", – говорится в сообщении.

"Цибуля" предполагает, что люстрация нынешнего завхоза не коснулась, поскольку у Борзова и Зеленского за плечами годы игр в КВН.

Необходимо добавить, что на досрочных парламентских выборах Ирина Борзова таки прошла в Верховную раду от партии "Слуга народа" по 14-му округу в Винницкой области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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