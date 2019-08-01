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Глава Офиса Зеленского покидает свой пост

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: commons.wikimedia.org
Богдан написал заявление

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан положил на стол Владимиру Зеленскому заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в администрации.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, что стало причиной такого шага.

Зато издание "Новое время" опубликовало текст заявления чиновника, попавшего в руки журналистки Кристины Бердинских. Его подлинность, однако, вызывает сомнения.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – говорится в тексте.

Напомним, Богдан с начала президентской гонки был в команде Зеленского юридическим советником. А когда экс-комик выиграл выборы, он сразу же назначил его на должность главы администрации президента, переименованной в Офис.

Буквально позавчера, 30 июля, разгорелся скандал: пан Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской городской госадминистрации. Он утверждал, что мэр столицы не контролирует горсовет.


"Действительно, у меня было несколько встреч с господином Кличко здесь в Администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института "смотрящих", отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром. Он великий спортсмен, он гордость Украины, он человек, имя которого знает весь мир. Однако он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних 5 лет", – сообщил на брифинге пан Богдан, его слова цитирует "Украинская правда".

В ответ экс-боксер в специальном видеообращении назвал главу президентского Офиса лжецом, а все, что тот наговорил, чушью и некомпетентностью. Но на этом киевский градоначальник не успокоился и обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство из-за заявлений Богдана о том, что ему якобы предлагали взятку, чтобы он не трогал Кличко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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