Богдан написал заявление

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан положил на стол Владимиру Зеленскому заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в администрации.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, что стало причиной такого шага.

Зато издание "Новое время" опубликовало текст заявления чиновника, попавшего в руки журналистки Кристины Бердинских. Его подлинность, однако, вызывает сомнения.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – говорится в тексте.



Напомним, Богдан с начала президентской гонки был в команде Зеленского юридическим советником. А когда экс-комик выиграл выборы, он сразу же назначил его на должность главы администрации президента, переименованной в Офис.

Буквально позавчера, 30 июля, разгорелся скандал: пан Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской городской госадминистрации. Он утверждал, что мэр столицы не контролирует горсовет.

Опа... Богдан заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской городской госадминистрации. pic.twitter.com/UxCsjcuQad — Dmitry Vanin (@dmitry2473) July 31, 2019

"Действительно, у меня было несколько встреч с господином Кличко здесь в Администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института "смотрящих", отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром. Он великий спортсмен, он гордость Украины, он человек, имя которого знает весь мир. Однако он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних 5 лет", – сообщил на брифинге пан Богдан, его слова цитирует "Украинская правда".

В ответ экс-боксер в специальном видеообращении назвал главу президентского Офиса лжецом, а все, что тот наговорил, чушью и некомпетентностью. Но на этом киевский градоначальник не успокоился и обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство из-за заявлений Богдана о том, что ему якобы предлагали взятку, чтобы он не трогал Кличко.

