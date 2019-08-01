Беспилотник украинских силовиков ударил по позициям ДНР

Представитель управления Народной милиции ДНР рассказал журналистам о том, что Украина с помощью беспилотника ранила троих ополченцев. Украинцы сбросили на позиции самопровозглашенной республики гранату ВОГ-17.

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что беспилотник сбили. Позже, по его словам, которые передают РИА Новости, ВСУ попыталась атаковать ополченцев с помощью другого беспилотного аппарата, его также уничтожили.

"Мы требуем от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт применения украинской стороной беспилотных летательных аппаратов, повлекших за собой жертвы среди придерживающихся перемирия защитников республики",

– заявили в Донбассе.

Представитель ведомства также подчеркнул, что требует от Незалежной прекратить устраивать провокации, которые имеют цель – разжечь конфликт. Ранее ВСУ атаковали позиции ЛНР. При этом 21 июля начало действовать новое перемирие.