Медведчук назвал условия достижения мира в Донбассе при Зеленском

Оппозиционер посоветовал экс-комику забыть про санкции

Позиция окружения президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе не способствует продвижению мирного урегулирования в регионе. Такое мнение высказал сегодня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдем", – написал политик на своей странице в Twitter.

Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность Минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдем. #Украина #Зеленський #политика #ЗеКоманда pic.twitter.com/5ZJuisXebw — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 1, 2019

Напомним, в ходе июньской встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Незалежной заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил Париж и дальше оказывать на Москву санкционное давление. Также он отказался напрямую говорить с руководством ДНР и ЛНР.

