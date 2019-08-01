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Медведчук назвал условия достижения мира в Донбассе при Зеленском

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com
Оппозиционер посоветовал экс-комику забыть про санкции

Позиция окружения президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе не способствует продвижению мирного урегулирования в регионе. Такое мнение высказал сегодня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдем", – написал политик на своей странице в Twitter.


Напомним, в ходе июньской встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Незалежной заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил Париж и дальше оказывать на Москву санкционное давление. Также он отказался напрямую говорить с руководством ДНР и ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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