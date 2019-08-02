В США отказали Украине в членстве в НАТО

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Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина в ближайшее время может не рассчитывать на вступление в НАТО.
По ее мнению, у Киева есть шанс сблизиться с альянсом, однако о полноценном участии в жизни организации речи не идет.
"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус",
– цитирует Райс издание "Новое время".
Бывший госсекретарь подчеркнула, что НАТО необходимо расширить и улучшить работу по подготовке военных в демократических странах, в том числе и в Украине, передает телеканал "360".
Экс-президент Незалежной Петр Порошенко ранее закрепил в конституции страны курс на вхождение в Евросоюз и НАТО, напоминает URA.RU.
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