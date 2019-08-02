Порошенко похвастался своими достижениями

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Благодаря самоотверженной работе Петра Порошенко и его команды Украина за пять лет превратилась совсем в другую страну. Об этом заявил сам бывший президент Незалежной, отвергая обвинения в том, что он привел страну в упадок.
"Подчеркиваю, мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство", – написал Порошенко в Facebook.
Накануне экс-президент Украины публично похвастался, что сам лично в соавторстве канцлера ФРГ Ангелой Меркель писал текст Минских соглашений. Почему же тогда он отказался их выполнять, Порошенко не пояснил.
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