Украинским властям советуют поменять курс

Не в ту сторону смотрит Незалежная, полагает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он призвал киевское руководство хорошо подумать и сменить направление, отказавшись от прозападных организаций в пользу братских союзов.

По мнению парламентария, Украине следовало бы задумываться о членстве не в НАТО, а в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружестве независимых государств (СНГ). Именно в этом Цеков видит спасение страны-соседки от саморазрушения.

"Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее", – цитирует сенатора РИА "Новости".

Именно в стремлении Украины в блок НАТО российский политик видит главную ее ошибку.