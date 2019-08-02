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В Крыму дали совет Киеву насчет НАТО

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗападу предложили план восстановления отношений с РФ
Украинским властям советуют поменять курс

Не в ту сторону смотрит Незалежная, полагает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он призвал киевское руководство хорошо подумать и сменить направление, отказавшись от прозападных организаций в пользу братских союзов.

По мнению парламентария, Украине следовало бы задумываться о членстве не в НАТО, а в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружестве независимых государств (СНГ). Именно в этом Цеков видит спасение страны-соседки от саморазрушения. 

"Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее", – цитирует сенатора РИА "Новости". 

Именно в стремлении Украины в блок НАТО российский политик видит главную ее ошибку. 

Ксения АНДРЕЕВА
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