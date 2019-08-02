Западу предложили план восстановления отношений с РФ

В выигрыше окажутся все, кроме украинских русофобов

Худой мир лучше доброй ссоры. Эту прописную истину напомнило западным лидерам издание The American Conservative. По мнению его аналитиков, сейчас прекрасное время, чтобы забыть прошлое и начать укреплять отношения с Москвой.

Раньше масла в огонь подливала Украина. Но теперь президент Владимир Зеленский согласен на переговоры и возобновление сотрудничества, он даже сам позвонил главе России Владимиру Путину, напоминает издание.

США должны воспользоваться ситуацией, отменить бесполезные санкции и заручиться поддержкой России по ряду важных международных вопросов.

"Вашингтон может убедить Москву изменить свою позицию по Кубе и Венесуэле, заручиться ее молчаливым одобрением по проблеме Ирана и Северной Кореи. Наконец, США смогут сконцентрироваться на том, чтобы отделить Россию от Китая",

– перечисляет издание плюсы от восстановления дружбы Белого дома с Кремлем.

Конечно, другие стороны конфликта тоже должны постараться. К примеру, НАТО должна дать гарантии, что дальнейшего расширения альянса не будет и его базы не появятся на территории Грузии и Украины.

Европейцам тоже будет нужно отменить антироссийские санкции, пусть даже с оговоркой, что смогут быстро их вернуть, если наступит новый кризис в отношениях.

А по поводу статуса Крыма можно поступить так: провести новый референдум при участии международных наблюдателей и заранее объявить, что его результаты будут полностью признаны и Вашингтоном, и Брюсселем, и другими членами международного сообщества. Конечно, Украине это может не понравиться, но кто когда ее слушал на самом деле.