Западу предложили план восстановления отношений с РФ

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Худой мир лучше доброй ссоры. Эту прописную истину напомнило западным лидерам издание The American Conservative. По мнению его аналитиков, сейчас прекрасное время, чтобы забыть прошлое и начать укреплять отношения с Москвой.
Раньше масла в огонь подливала Украина. Но теперь президент Владимир Зеленский согласен на переговоры и возобновление сотрудничества, он даже сам позвонил главе России Владимиру Путину, напоминает издание.
США должны воспользоваться ситуацией, отменить бесполезные санкции и заручиться поддержкой России по ряду важных международных вопросов.
"Вашингтон может убедить Москву изменить свою позицию по Кубе и Венесуэле, заручиться ее молчаливым одобрением по проблеме Ирана и Северной Кореи. Наконец, США смогут сконцентрироваться на том, чтобы отделить Россию от Китая",
– перечисляет издание плюсы от восстановления дружбы Белого дома с Кремлем.
Конечно, другие стороны конфликта тоже должны постараться. К примеру, НАТО должна дать гарантии, что дальнейшего расширения альянса не будет и его базы не появятся на территории Грузии и Украины.
Европейцам тоже будет нужно отменить антироссийские санкции, пусть даже с оговоркой, что смогут быстро их вернуть, если наступит новый кризис в отношениях.
А по поводу статуса Крыма можно поступить так: провести новый референдум при участии международных наблюдателей и заранее объявить, что его результаты будут полностью признаны и Вашингтоном, и Брюсселем, и другими членами международного сообщества. Конечно, Украине это может не понравиться, но кто когда ее слушал на самом деле.
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