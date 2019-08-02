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Всех гнать: Зеленский собрал с команды заявления на увольнение

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В администрации президента Украины установили новый порядок

Руководитель Офиса лидера Незалежной Андрей Богдан вручил главе государства заявление на увольнение по собственному желанию. Это подтвердил сам Владимир Зеленский в пятницу, 2 августа.

Вместе с Богданом аналогичные заявления подали все члены президентской администрации. Однако это не означает, что главу государства разом покинули все соратники. Напротив, это команда Зе! сплочена и сильна.

"Мы не держимся за власть. Мы, то есть все ключевые люди, которые со мной пришли, договорились с самого начала: пишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек уйдет в отставку", – пояснил Зеленский.

Ранее в украинские СМИ попало заявление Богдана с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Николай ВИКТОРОВ
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