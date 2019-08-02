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В Киеве дали ход делу об "аннексии Крыма"

Фото: www.globallookpress.com
Свидетелей уже вызывают на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело по факту потери Крыма. Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Незалежной Анатолий Могилёв. Его уже вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Причем, по словам Могилева, дело инициировали с его подачи.

"В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление – это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства", – сообщил экс-глава МВД.

Фото: www.globallookpress.com

По данным "Вестей", обвиняет Могилев конкретно Александра Турчинова, который в тот период исполнял обязанности президента Украины и мог бы отдать приказ "отстоять Крым", но не сделал этого.

Жители Крыма и Севастополя высказали желание присоединиться к России на референдуме в марте 2014 года.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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