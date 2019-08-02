Чей Крым: пограничники Незалежной придумали тест для россиян

За 2019 год Украина уже "развернула" 5 тыс. врагов

Россияне могут попасть на территорию Незалежной, но только если они дружественно настроены по отношению к Украине. Если они поддерживают "страну-агрессора", то есть Россию, им можно даже не пытаться приближаться к украинской границе. Об этом заявил назначенный в июне главой Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"В России есть люди, которые настроены против Украины радикально и кардинально, которые считают, что "Крым наш", а "Севастополь – город русской славы". Это их проблема", - указал Дейнеко в интервью ВВС.

В то же время полностью перекрывать россиянам доступ на Украину он считает перебором. Все-таки историческое прошлое, когда республики были тесно связаны в рамках СССР, никуда не деть.

"Есть очень много русских, которые являются выходцами из Украины, … получили гражданство России. Есть смешанные браки, дети русские, и они приезжают раз в год посетить своих престарелых родителей. Как я могу не пропустить украинца с российским паспортом к старой маме", – пояснил глава ведомства.

Но даже наличие родственников не поможет россиянину попасть на Украину, если раньше он бывал в российском Крыму и радовался его присоединению. "Государственная граница должна быть неприступной стеной для врагов Украины, для нежелательных лиц, посещавших Крым, публично призывавших к аннексии", – заявил Дейнеко.

По его словам, украинские пограничники учитывают все эти моменты.

По официальным данным, за первые 7 месяцев текущего года сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну почти 5 тыс. граждан РФ. В 2018 г. отказ получили около 6 тыс. россиян.