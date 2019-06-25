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"Там и оставайся": Собчак заплевали за поездку на Украину

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В Киев теледива отправится по работе

Экс-ведущая "Дома-2" собралась на родину президента, у которого, как похвасталась однажды Ксения Собчак, она сидела на коленях. Такая возможность – и упомянуть о пикантной сцене, и отправиться на Украину – у "блондинки в шоколаде" появилась после избрания Владимира Зеленского. 

"Это случится! Я приезжаю в Киев на Фестиваль "Фитнес для Мозга", и это главное событие на котором мы с вами сможем увидеться", – известила Ксения на своей странице в Instagram. 

Однако ее визит в некогда дружественную страну-соседку вызвал возмущение у россиян. Она набросились на Ксению Анатольевну с гневными высказываниями, порой даже оскорбительными. Вот самые пристойные из них. (Орфография и пунктуация авторские). 

"Собчак не забудь вышиванку одеть Можешь там и остаться Может там президентом станешь", "Там и оставайся", "Ну всё, с Зеленским дружба заработала", "Почему ты не свалишь из России?", "Давай, давай а потом в Грузию!!!!",

– высказались комментаторы.

Впрочем, среди подписчиков телеведущей нашлись-таки украинцы, которые гостеприимно написали: "Ксения, добро пожаловать на украинскую землю!" и "Welcome to Kyiv".

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