"Обвиняли и оскорбляли": Борисовой запретили въезд на Украину

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Служба безопасности Украины сообщила, что теперь Дана Борисова не сможет въезжать на территорию страны. Знаменитость признается, что она подозревала, что такое может случиться. Телезвезда считает, что запрет связан только с тем, что она россиянка.
Борисова рассказала, что периодически бывала в столице Украины и никогда не чувствовала к себе плохого отношения от местных жителей: "я за четыре дня не видела никакого негатива, на улицах узнавали, подходили, тёплые слова говорили… <…> Такой вот образцово-показательный шаг, чтобы продемонстрировать отношение к россиянам", – считает звезда.
Украинская служба безопасности пока запретила телеведущей въезд на территорию страны на 3 года.
"Для меня это все очень ожидаемо. Честно говоря, я удивилась, как меня там еще в последний день не закрыли... Там же сотрудник назвал меня лицом, нарушившим закон, по-разному меня обвиняли, оскорбляли",
– цитирует звезду RT.
Ранее "Утро" писало о том, зачем Дана Борисова отправилась в Киев.
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