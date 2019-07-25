"Обвиняли и оскорбляли": Борисовой запретили въезд на Украину

Телеведущую назвали "лицом, нарушившим закон"

Служба безопасности Украины сообщила, что теперь Дана Борисова не сможет въезжать на территорию страны. Знаменитость признается, что она подозревала, что такое может случиться. Телезвезда считает, что запрет связан только с тем, что она россиянка.

Борисова рассказала, что периодически бывала в столице Украины и никогда не чувствовала к себе плохого отношения от местных жителей: "я за четыре дня не видела никакого негатива, на улицах узнавали, подходили, тёплые слова говорили… <…> Такой вот образцово-показательный шаг, чтобы продемонстрировать отношение к россиянам", – считает звезда.

Украинская служба безопасности пока запретила телеведущей въезд на территорию страны на 3 года.

"Для меня это все очень ожидаемо. Честно говоря, я удивилась, как меня там еще в последний день не закрыли... Там же сотрудник назвал меня лицом, нарушившим закон, по-разному меня обвиняли, оскорбляли",

– цитирует звезду RT.

Ранее "Утро" писало о том, зачем Дана Борисова отправилась в Киев.