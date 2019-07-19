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Борисова пропала после скандала с националистами в Киеве

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка получила жесткий отпор

Российская телезвезда Дана Борисова ради съемок в своем новом проекте отправилась в Киев.

Своей радостью от приезда в столицу Украины Дана простодушно поделилась в Instagram, однако натолкнулась на неожиданно жесткий ответ со стороны радикально настроенных украинцев.

Борисовой тут же припомнили, что она считает Крым российским и даже побывала на полуострове:

"А мы не рады! Московитко, пошла из Украины! Чей Крым? Еще приехать хватило совести ?? Бессовестная!", "Ты че думала тут забыли че ты несла про крым?????", "Вали назад... Сначала поддерживает вторжение в Украину, оккупацию, а потом в гости стремится", "если бы она не пела дифирамбы про русский крым. То добро пожаловать"? "мы что вас звали", "Я уверен это временно) и надеюсь служба безопасности Украины к вечеру подготовит вам билет обратно", "У себя тусите", "вас здесь не ждут!"

Возмущенным комментариям не было конца. Справедливости ради следует отметить, что многие доброжелательно отреагировали на приезд российской звезды:

"Шикарная", "она офигенная девчонка. Возможно одна из лучших в нашей стране. За то ее и любим", "Девочка– студентка!!! Брависсимо, Дана!!! Обожаю Вас!!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

После такого отпора Дана перестала выходить в Сеть и уже несколько дней не общается с поклонниками. 

Валентина МАЙОРОВА
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