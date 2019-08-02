В ДНР надеются на скорое разрешение дела

Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что в список на обмен пленными с Киевом включен и похищенный украинскими спецслужбами бывший командир ПВО ДНР Владимир Цемах.

"Я надеюсь, что мы его скоро увидим"–

цитирует Морозову РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что Цемах был похищен из собственной квартиры. Эту информацию подтвердили и родственники экс-командира. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что похищение связано с попыткой Украины сфальсифицировать доказательства по делу о катастрофе Boeing, случившейся 5 лет назад.

Рейс МН17 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом, 298 человек погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев, хотя те неоднократно заявляли, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. МИД Малайзии также считает обвинения, выдвинутые против России, беспочвенными.

