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Похищенного экс-командира из ДНР включили в список для обмена пленными

Фото: www.globallookpress.com
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Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что в список на обмен пленными с Киевом включен и похищенный украинскими спецслужбами бывший командир ПВО ДНР Владимир Цемах. 

"Я надеюсь, что мы его скоро увидим"–

цитирует Морозову РИА "Новости". 

Фото: Александр Кравченко/ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что Цемах был похищен из собственной квартиры. Эту информацию подтвердили и родственники экс-командира. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что похищение связано с попыткой Украины сфальсифицировать доказательства по делу о катастрофе Boeing, случившейся 5 лет назад.

Рейс МН17 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом, 298 человек погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев, хотя те неоднократно заявляли, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. МИД Малайзии также считает обвинения, выдвинутые против России, беспочвенными.

Валентина МАЙОРОВА
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