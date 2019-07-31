У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла считает, что необходимо провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", -

сказал Абдулла в интервью изданию "Известия".

Глава МИД королевства подчеркнул, что западные страны, участвующие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе к расследованию, что наводит на мысль о том, что некоторые детали могут намеренно утаиваться.

По словам министра, отношения между Москвой и Куала-Лумпур не пострадали из-за трагического инцидента, и сейчас у двух стран сложились сходные точки зрения по делу сбитого самолета.

"У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", –

объяснил политик.

Самолет Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.