"Покрыть виновных": следователи дела МН17 вступили в сговор с преступниками

Версии, которые расходятся с мнением сыщиков и опровергают российский след в случившемся, даже не рассматриваются

Международная следственная группа, которая занимается делом сбитого в Донбассе "Боинга", не заинтересована в поиске ответственной за трагедию стороны. Иностранные "сыщики", наоборот, пытаются выгородить виновных, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он прокомментировал распространенное накануне высказывание малайзийского министра иностранных дел. Напомним, Сайфуддин Абдулла заступился за России, обратившись к международному сообществу прекратить бездоказательные нападки на нее. По мнению Оленченко, это "здравый призыв". Его ценность возрастает, если учесть, что клич звучит от "заинтересованной стороны".

"То, что мы наблюдаем сейчас, то есть продолжение поиска каких-то "доказательств" той версии, которую пытаются навязать, говорит о том, что расследование не стремится к объективности – значит, есть какие-то причины: нежелание показать, что было в действительности и кто в этом виноват. Можно рассматривать так, что это желание покрыть виновных", – предположил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что вина за случившееся на совести Киева, хотя бы потому, что украинская сторона допустила авиакатастрофу, не предупредив о небезопасности своего неба и не отменив полеты. Впрочем, добавил собеседник, ее вина заключается не только в этом.

"Сейчас кажется, что Нидерланды преднамеренно затягивают расследование, чтобы, если не находится подтверждений той версии, которую они пытаются навязать, не давать никакого результата", – заключил Оленченко.

Напомним, лайнер рейса МН17 был сбит 5 лет назад, 19 июля 2014 года, в небе над Донбассом. Трагедия унесла 298 жизней. Вину за произошедшее Нидерланды спихивают на Россию.