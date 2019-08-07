Улики по крушению МН17 передадут России

Немецкий детектив отчаялся добиться интереса Нидерландов

Если Совместная следственная группа (ССГ) во главе с голландской прокуратурой не отреагирует на предложение частного детектива из ФРГ Йозефа Реша официально принять от него собранные улики по делу о крушении малайзийского самолета в Донбассе, он передаст информацию России и Малайзии. Такой ультиматум поставил сам детектив.

По словам Реша, он уже несколько раз пытался сообщить международному следствию данные, которые могут пролить свет на причины крушения рейса МН17. Его даже вызывали на допросы, но потом вдруг предложили забыть про это дело, а прессе сообщить, что это дескать была шутка с его стороны.

"Тогда у меня появилось сомнение, верят ли они сами в то, что делают, – рассказал РИА "Новости" шокированный детектив. – Нельзя шутить со смертью 298 человек", – заявил он.

Сейчас Реш намерен еще раз официально обратиться в ССГ с предложением передать все собранные факты, включая спутниковые снимки и аудиозаписи переговоров диспетчеров. Условие у него одно: чтобы все происходило в присутствии журналистов СМИ разных стран. Это станет гарантией, что информация не будет сокрыта или уничтожена. Но если Реша опять проигнорируют в Нидерландах, он обратится к России или Малайзии и через них обнародует все данные вплоть до имен виновных в трагедии, передает "Царьград".

Ранее ССГ объявила об окончании расследования крушения MH17 и в качестве подозреваемых назвала имена трех россиян и одного гражданина Украины, действующего на территории ДНР. Суд по данному делу начнется 9 марта 2020 г. в Нидерландах.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 г. и разбился под Донецком. Погибли 298 человек.