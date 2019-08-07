США внесут ясность в дело МН17

В России отреагировали на предложение немецкого сыщика

Заявление частного детектива из Германии Йозефа Реша прокомментировали в России. Так, по мнению члена Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, собранные немцем факты могут пролить свет на крушение МН17.

Не исключено, подчеркнул сенатор, что старые улики, собранные наспех и небрежно международной группой, будут невыгодно смотреться на фоне новых доказательств, появившихся в результате тщательного анализа. Клинцевич напомнил о реакции Малайзии, которая раскрыла скандальные детали в запутанном деле и раскритиковала доклад сборной "сыщиков". Их аргументы о российской вине, полагает руководство тропической страны, притянуты за уши.

"Тут, конечно, очень плохо, что об этом всем молчат США, которые тогда и сейчас имели спутники, которые достаточно плотно контролировали, видели и мониторили все, что там происходило", – заявил Клинцевич изданию iReactor.

Новые сведения от немецкого детектива, заключил сенатор, могут оказаться как "большой сенсацией", так и привести к "большому скандалу". Военный эксперт Борис Рожин допустил, что свежая информация реабилитирует Москву.

"Реш искал информацию, связанную Украиной, был в ДНР и ЛНР, работал в Европе, собирая различные сведения. По его утверждению, он собрал различные факты, связанные с гибелью Boeing, которые не стыкуются с официальной версией, раскручиваемой международной следственной группой",

– отметил специалист в интервью с РИА ФАН, добавив, что у немца уже были попытки "вразумить" голландцев.



Ранее прокурор Нидерландов назвал имена трех россиян и одного украинца. Именно они, решили в международной следственной группе, причастны к крушению "Боинга".