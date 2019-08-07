Запись вел украинский боец

Доказательства по делу МН17, собранные немецким детективом, снимут вину с Москвы, уверен член Ассоциации технических экспертов РФ Юрий Антипов. По его словам, "будет бомба".

Впрочем, данная мысль не нова. Ранее нечто подобное высказали сенатор Франц Клинцевич и военный эксперт Борис Рожин. Между тем, раскрыл карты Антипов, и России есть, что предъявить в свое оправдание благодаря опытному оперативнику ФСБ.

"У Сергея Соколова оперативным путем собран очень большой компромат. Достаточно вам сказать, что у него есть видео с телефона, который снимал украинский боец из "Бука". Но все говорят: это фейк, это фейк. Ничего подобного", - заверил Антипов в интервью "Царьграду".



К видео, отметил собеседник, прилагаются данные владельца телефона – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Соколов приобрел у него смартфон.

"У него много других вещдоков, о которых я знаю, они у него лежат в тайнике. Сергей обращался неоднократно, в том числе и в СМИ, и в соответствующие наши органы. Сергея проигнорировали", – посетовал эксперт, добавив, что сейчас его товарищ находится в местах, не столь отдаленных. Отбывает наказание по другому делу.

Напомним, крушению малайзийского "Боинга" под Донецком произошло 17 июля 2014 г. Жертвами трагедии стали 298 человек.

